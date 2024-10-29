الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٣:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

غوتيريش: التشريع الاسرائيلي ضد الأونروا غير مقبول ولايوجد بديل عن الوكالة ولا غنى عنها

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :