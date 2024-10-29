الجهاد الإسلامي تعلق على قانون حظر الاونروا في الكنيست

العالم- فلسطين

وقالت الحركة في بيان صحفي :" إن مشروع القانون الذي أقره الكنيست الليلة هو إهانة علنية لهيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها وقرارتها ولما يسمى بالشرعية الدولية، ويتنافى مع كل القرارات الدولية".

وأعربت على استهجانها واستغرابها من عدم العمل على طرد الكيان الصهيوني من عضوية الهيئة العامة للأمم المتحدة ومؤسساتها كافة، بعد كل الانتهاكات الفاضحة لكل مواثيقها، واستهزائه بقرارتها، وإهانته المستمرة لمؤسساتها، بما في ذلك أمينها العام.

وصادق "الكنيست" الصهيوني، مساء اليوم، بشكل نهائي على قانون يمنع نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في مناطق سيطرة الاحتلال .

في يوليو (تموز)، صوت الكنيست في قراءة أولى على مشروع القانون وهو يحظر أنشطة الأونروا في الأراضي المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.

وفي اول تعليق من "الاونروا"، قال المتحدث باسمها عدنان أبو حسنة:" ان قرار الكنيست ستكون له تداعيات وخيمة على الأوضاع الإنسانية للمدنيين في فلسطين

يشار إلى أن "الأونروا" تأسّست عام 1949 لدعم اللاجئين الفلسطينيين في العديد من البلدان، وهي تدير خصوصا مراكز صحية ومدارس في غزة والضفة الغربية، وتُعتبر العمود الفقري لتوزيع المساعدات الدولية في قطاع غزة الذي يواجه كارثة إنسانية بفعل الاحتلال الصهيوني المتواصل وحروبه.