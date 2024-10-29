10 شهداء بقصف الاحتلال تجمعا في بلدة الزوايدة وسط القطاع

العالم-فلسطين

وبحسب مصادر طبية، فإن طواقم الإسعاف تمكنت من نقل جثامين 10 شهداء وعدد من الإصابات إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات اثر استهداف طائرات الاحتلال "كواد كابتر" مجموعة من المواطنين في محيط منطقة بير أبو صلاح في بلدة الزوايدة وسط القطاع.

وأوضحت المصادر، أنها تعرفت على هوية الشهداء وهم "عمر محمد القطشان - ناصر خليل الشافعي- اميرة حسن عيد - محمد محمود عوض- عبدالله اسماعيل درويش- محمد عيسى درويش- احمد محمد المسارعي - عدي محمد درويش- هيثم باسم علي الحسنات- خضر محمود عوض".

وخلال الساعات الماضية، ارتكب جيش الاحتلال 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 96 شهيد و 277 إصابة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.

ولليوم الـ 388، تواصل آلة القتل "الإسرائيلية "ارتكاب المجازر الدموية في قطاع غزة مخلفة عشرات الشهداء غالبيتهم من الأطفال والنساء، راح ضحيتها حتى اللحظة إلى 43,020 شهيدا و101,110إصابة، بحسب وزارة الصحة في القطاع.