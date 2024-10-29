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حركة المجاهدين الفلسطينية: ندين بشدة تصويت الكنيست على قرار حظر الأونروا

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

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