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مصادر فلسطينية: اصابة أحد جنود الاحتلال خلال الاشتباكات في مخيم العين بنابلس

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

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