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وسائل اعلام عبرية: انفجار طائرة من دون طيار في عسقلان

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

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