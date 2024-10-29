الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شهداء وجرحى بمجزرة للاحتلال بقصفه لمبنى في بيت لاهيا شمال القطاع

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :