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اذاعة جيش الاحتلال: الطائرة التي ضربت عسقلان أطلقت من العراق

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش

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