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أكثر من 20 شهيدا بقصف الاحتلال لمبنى في بيت لاهيا شمال القطاع

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

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