آخر مستجدات الأوضاع في لبنان.. حزب الله يكبد الاحتلال خسائر فادحة

العالم _ مراسلون

وقال مراسل قناة العالم الإخبارية في صور إنه في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، هاجمت المقاومة الإسلامية مستعمرة زرعيت باستخدام سرب من المسيرات الانقضاضية، بالإضافة إلى استهداف مستعمرتي المنارة و كفرجلعادي.

وأشار إلى أن حزب الله استهدف أيضا كريات شمونة بعد أن حذر المستوطنين بضرورة إخلاء المنطقة كونها تحولت إلى ثكنة عسكرية للقوات المعادية التي تتحرك باتجاه التوغل نحو الأراضي اللبنانية.

وذكر مراسل قناة العالم أن المواجهات التي حصلت في الساعات الأخيرة بين قوات المقاومة وجيش العدو الإسرائيلي أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال.

وأوضح أن المقاومة الإسلامية تمكنت من قتل 90 جنديا وضابطا إسرائيليا، وأسقطت مئات الجرحى، وألحقت خسائر كبيرة في آليات العدو منذ بدء التوغل الإسرائيلي نحو الأراضي اللبنانية.

وأفاد مراسل قناة العالم أن الاعتداءات الإسرائيلية تركزت هذا الصبح على بلدات بيوت السياد والمنصوري في القطاع الغربي، حيث شنت غارات متقطعة على هذه المناطق.

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