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غارة للاحتلال على مدينة الخيام بجنوب لبنان تزامنا مع محاولات دباباته التقدم نحوها

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

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