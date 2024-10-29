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حزب الله: أكثر من 90 قتيلا و750 جريحا بجيش الاحتلال منذ محاولاته التوغل

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

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