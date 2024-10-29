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65 شهيدًا فلسطينيا وعشرات الجرحى بمجزرة لقوات الاحتلال في بيت لاهيا

65 شهيدًا فلسطينيا وعشرات الجرحى بمجزرة لقوات الاحتلال في بيت لاهيا
الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤١ بتوقيت غرينتش

ارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني – صباح اليوم الثلاثاء- مجزرة دامية بعدما قصفت منزلا مأهولا من 5 طوابق في بيت لاهيا شمال قطاع غزة

العالم - فلسطين

وقالت مصادر محلية فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت مبنى سكني لعائلة نصر من 5 طوابق يسكنه أكثر من 100 مواطن أغلبهم نساء وأطفال، ودمرته على رؤوسهم.

وأضافت المصادر أن مواطنين من سكان المنطقة يعملوا على انتشال جثامين الشهداء مع غياب طواقم الإسعاف والدفاع المدني بعدما أخرجتها قوات الاحتلال عن العمل بالقوة.

وذكرت المصادر أن الأهالي انتشلوا 65 شهيدًا ولا يزال عشرات مفقودون تحت الأنقاض.

ومنذ بدء عدوانها الثالث على شمال غزة في 5 أكتوبر الجاري، ارتكبت قوات الاحتلال عشرات المنازل الدامية بقصف منازل ومراكز إيواء على رؤوس ساكنيها.

واستشهد أكثر من ألف مواطن وأصيب قرابة ألفين آخرين خلال 24 يومًا من العدوان الإسرائيلي على شمال غزة الذي تسعى فيه قوات الاحتلال لتفريغ المحافظة من سكانها الذين يصرون على الصمود إفشالا لخطط التهجير.

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