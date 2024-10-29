ما هي القضية الأهم لحماس في مفاوضات وقف إطلاق النار؟

العالم _ خاص بالعالم

وقال القدومي في حوار خاص مع قناة العالم في برنامج "صباح جديد" ان "العدو الصهيوني في قمة غطرسته لم يستطع ان يأخذ منا شيء، فالان الجبهات متوسعة ومتعددة ضد جيشه ولا يستطيع ان يخفي خسائره من القتلى والمعاقين، فكيف لنا ان نتوصل الى اي شيء دون ان يكون هناك اي نتيجة واضحة وقطعية لان يكون شعبنا الفلسطيني يعيش حياة طيبة وكريمة؟

وتابع: بنيامين نتنياهو لم يستطع ان يحقق اي من اهدافه التي رسمها او اعلنها في هذا الموضوع فنجده يمعن في القتل ويحاول ان يكسب الوقت.

واشار القيادي في حماس الى ضرورة وجود اجراءات حسن الثقة قبل وصول الى اي نتيجة في المحادثات، متسائلا: كيف يمكن لحماس ان تتفاوض مع جهة معتدية دون وقف اطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من غزة وفتح المعابر لادخال المساعدات الى القطاع؟

وأضاف: حتى اقتراح بايدن في 2 يوليو 2024 الذي نحن متمسكين فيه وتحدث فيه البيت الابيض عن جدية حماس، تراجع الاسرائيلي عنه ولم يعد اليه واصبحنا في حلقة مفرغة.

ونوه القدومي الى ان اذا هناك شيئا فيه مصلحة لشعبنا الفلسطيني لن نتردد في قبوله، لكن الجانب الاسرائيلي لا يأبه لا بالعرض المصري ولا بالعرض الاميركي ولا بأي شيء آخر.

وأكد القدومي ان "المفاوضات لازالت موجودة على الطاولة ونحن حريصون جدا على اطفال غزة وعودة الاسرى والمهجرون الى بيوتهم وفتح المعابر وادخال المساعدات واعادة بناء غزة".

هذا و

انتهت في الدوحة مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط حديث عن صفقة مصغرة برعاية القاهرة تقضي بهدنة لمدة يومين مقابل الإفراج عن عدد محدود من الاسرى من قبل الطرفين وإدخال مساعدات.

هذا وكشفت وسائل إعلام عبرية أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض المقترح المصري الداعي للهدنة المؤقتة، مشيرا الى إن معظم وزراء الكابنيت قبلوا المقترح المصري بالإضافة إلى المؤسسة العسكرية بأكملها باستثناء الوزراء إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.

للمزيد اليكم الفيديو المرفق..