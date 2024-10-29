ارتفاع عدد شهداء مجزرة بيت لاهيا في غزة الى 77

العالم _ خاص بالعالم

جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة تدخل يومها الـ389 على التوالي، تزامنا مع استمرار حصار شامل للقطاع وارتكاب جرائم إبادة فيه لأكثر من 20 يوما.

وفي بيان لها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن ارتكاب جيش الإحتلال الإسرائيلي 5 مجازر جديدة خلال 24 ساعة ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحى، وأكدت الوزارة أنّ العديد من الضحايا لا يزالون عالقين تحت الركام، وفي الطرقات، يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

آخر المجازر وقعت في بيت لاهيا شمال القطاع حيث استهدف جيش الاحتلال مبنى ما أسفر عن سقوط العشرات ما بين شهيد وجريح ومفقود.

وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ناشدت المؤسسات الدولية، سرعة إيفاد فرق طبية جراحية لمستشفى كمال عدوان، بعدما أقدم الإحتلال الإسرائيلي على اعتقال وترحيل كل الكادر الطبي في المستشفى.

هذا وحذّر الدفاع المدني في قطاع غزة من أنّ أكثر من 100 ألف فلسطيني، شمال القطاع، معرضون لتهديد خطر، بسبب خروج جميع الخدمات الطبّية والصحّية والاسعافية عن الخدمة بشكل كامل نتيجة الحصار الاسرائيلي.

بالتزامن استهدفت غارتان إسرائيليتان شرق مخيم البريج وحي الجنينة شرقي مدينة رفح وسط وجنوب قطاع غزة والتي كانت متزامنة مع قصف مدفعي.

المصادر المحلية ذكرت ايضا أن ساحل منطقة المواصي غرب مدينة رفح هو الأخر شهد غارة إسرائيلية متزامنة مع قصف من الزوارق الحربية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.