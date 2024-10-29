الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤
١٠:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الطائرات المسيرة اليمنية تقصف المنطقة الصناعية في عسقلان

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :