الحكومة الايرانية: دبلوماسيتنا النشطة احبطت محاولات العدو الصهيوني

العالم - ايران

واشارت "فاطمة مهاجراني" في مؤتمرها الصحفي اليوم الثلاثاء، الى عدوان الکیان الصهيوني على أراضي بلدنا وأضاف: وحدتنا الوطنية ستعزز مع هذه التصرفات التي يقوم بها الکیان الصهيوني.

وشددت: من الخطأ جدًا أن يظن الصهاینة أنهم يستطيعون التأثير على وحدتنا الوطنية بهذه التصرفات وقالت: رجالنا الشجعان قاتلوا بحماسة، وهم دائما مستيقظون في سبيل حماية مُثُلنا وأرضنا.

الدبلوماسية النشطة لوزارة الخارجية ستستمر

وأكدت مهاجراني أن الدبلوماسية النشطة لوزارة الخارجية مستمرة و انها قللت من إرادة العدو في ضرب إيران إلى الحد الأدنى، وقد شهدنا تعاون العديد من الدول في إدانة هذا العدوان السافر.

واستطردت قائلة : إن وزارة الداخلية لديها مهمة التعرف على رعايا الدول الأخرى الذين دخلوا إيران بطريقة غير شرعية.

وقالت: حاليا عدد الأشخاص الذين دخلوا إيران بطريقة غير قانونية أكثر من عدد الأشخاص الذين دخلوا بشكل قانوني ولذلك يحاول وزير الداخلية، إدارة شؤون هؤلاء الأشخاص وبناء جدار حدودي.

وقالت: تفاقمت مشكلة نقص الدواء إلى حد ما في الأشهر القليلة الماضية بسبب الحظر وتأخير الرحلات، وتم حل المشكلة إلى حد كبير بتعاون وزير الطرق ووزير الصحة.

وتابعت قائلة : حالياً تم إصدار تصریح وترخيص استيراد مليونین ومائة ألف جرعة من لقاح الأنفلونزا الهولندي ودخلت البلاد نحو مليون و800 ألف جرعة وتم تسليم 250 ألف جرعة من اللقاحات الأجنبية إلى وزارة الصحة لحقنها في الفئات المعرضة للخطر.

وأضافت مهاجراني: تزعم الدول الغربية إن الحظر المرفوض علينا هو عسكري فقط، ولیعلم الشعب أن الحظر ليس عسكري فحسب، بل إن هذا الحظر غالبًا ما يسبب مشاكل في توريد وتأمین المواد الخام الصيدلانية.

وأكدت أن الحكومة تخطط لاستيراد اللقاحات على المدى القصير وتعزيز القاعدة المعرفية للبلاد على المدى الطويل.

وردا على سؤال حول موقف إيران من الفائز في الانتخابات الأميركية، قالت مهاجراني: مسألة هذه الانتخابات تتعلق بالشعب الأميركي ولا يهمنا أي من هذين المرشحين سيفوز في الانتخابات.

وقالت المتحدث باسم الحكومة: نأمل أن يقوم أي مرشح يفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بتصحيح السياسات السابقة واحترام السيادة الوطنية للدول الأخرى وتجنب الإجراءات المسببة للتوتر التي شهدناها على مر السنين، لأن هذه القضية تصب في مصلحة شعبهم.

واضافت مهاجراني: كلما تسببت أمريكا في تصعید التوتر في مناطق مختلفة من العالم، ألحقت الضرر بنفسها وحرب فيتنام هي أحد هذه الأمثلة.

الحكومة تسعی إلى استخدام قدرة البريكس لزيادة القوة الاقتصادية للبلاد

وفيما يتعلق بعقد قمة البريكس، قالت: إن مجموعة البربکس تمثل أكثر من 40% من عدد سكان العالم ومن هذا المنطلق هناك سوق كبير أمامنا ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذه المجموعة حوالي 20 تريليون دولار.

وأضافت: القيام بعملية إلغاء الدولرة يتيح لنا أن نشهد أشياء جيدة فيما يتعلق بتوسع الاستثمارات ونمو الاقتصاد.

وأضافت: الدولار لا يستخدم كسلاح اقتصادي فحسب، بل یستخدم كسلاح سياسي وعسكري أيضاً.

وتابعت مهاجراني: خلق آليات نقدية ومالية متنوعة يمكن أن يزيل حكم الدولار وعندما تنخفض هيمنة الدولار، تزداد القوة الاقتصادية للدول الأعضاء في البريكس.

وأكدت: أن الحكومة تسعى إلى استخدام قدرة مجموعة البريكس لزيادة القوة الاقتصادية للبلاد.

یتبع..