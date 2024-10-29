القوات المسلحة اليمنية تستهدف المنطقة الصناعية للاحتلال + فيديو

العالم- اليمن

وأوضح متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان متلفز، أن العملية نفذت بعدد من الطائرات المسيرة ونجحت في الوصول لأهدافها بفضل الله، مشيرا إلى أن العملية جاءت في إطار المرحلة الخامسة من التصعيد، وردا على جرائم العدو الصهيوني في غزة ولبنان.

وجددت القوات المسلحة اليمنية تأكيدها أنها لن تتوقف عملياتنا العسكرية إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان.

ولفتت إلى أن هذه العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني، وإسنادا لمقاومتيهما الفلسطينية واللبنانية .

يذكر أنه سادت حالة من الإرباك داخل كيان العدو الصهيوني، بعد وصول المسيرات اليمنية إلى عسقلان وفشل منظومات الدفاع الصاروخي الصهيونية والأمريكية داخل الكيان وفي دول المنطقة من التصدي لتلك الطائرات المسيرة التي أطلقت من اليمن، كما فشل العدو من تحديد المكان الذي أطلقت من المسيرات وأعلن أنها أطلقت من العراق، وبعد ذلك قال إنها جاءت من اتجاه اليمن.

وكانت القوات المسلحة اليمنية، قد أعلنت الثلاثاء الفائت 22 أكتوبر2024، عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت قاعدة عسكرية للعدو الصهيوني شرق منطقة يافا المحتلة، باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2".

وأكد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان متلفز أن الصاروخ الفرط صوتي نجح في الوصول إلى هدفه متجاوزا المنظومات الاعتراضية الأمريكية والإسرائيلية بفضل الله.

وهذا هو نص البيان الصادر عن القوات المسلحة اليمنية:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: {یـٰۤأیها ٱلذین ءامنوۤا۟ إن تنصروا۟ ٱلله ینصرۡكمۡ ویثبتۡ أقۡدامكمۡ } صدق الله العظيم

انتصارا لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني وإسنادا للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية

وفي إطار المرحلة الخامسة من التصعيد، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت المنطقة الصناعية للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان جنوبي فلسطين المحتلة.

وقد نفذت العملية بعدد من الطائرات المسيرة

ونجحت المسيرات في الوصول أهدافها بفضل الله.

إن القوات المسلحة اليمنية وردا على جرائم العدو الصهيوني في غزة ولبنان سوف تواصل عملياتها العسكرية وإن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان.

والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير

عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا

والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة

صنعاء 26 ربيع الآخر 1446للهجرة

الموافق للـ 29 أكتوبر 2024م