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الرئيس بزشكيان: لن يكون بوسع أميركا شل قدراتنا وارغامنا على الاستسلام لها

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٠ بتوقيت غرينتش

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