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وزير الخارجية الايراني يبيّن الموقف من العدوان الصهيوني لدى اجتماعه بالبعثات الأجنبية في طهران

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥١ بتوقيت غرينتش

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