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100 شهيد بغارات اسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم 94 منهم شمالي القطاع

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢١ بتوقيت غرينتش

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