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رئيس البرلمان الإيراني يهنئ بانتخاب الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣٣ بتوقيت غرينتش

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