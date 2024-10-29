دلالات واسباب اختيار الشيخ نعيم قاسم امينا عاما لحزب الله

العالم _ خاص بالعالم

اكد الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسن ابراهيم ان اختيار سماحة الشيخ نعيم قاسم امينا عاما لحزب الله جاء اولا لما تتطلبه المرحة وثانيا لشخصيته المتزنة.

وقال ابراهيم في مقابلة خاصة مع قناة العالم ان هناك عدة عوامل ترافقت مع اعلان سماحة الشيخ نعيم قاسم امينا عاما لحزب الله منها:

اولا، الشيخ نعيم قاسم هو رجل متدين وله عمل ميداني ومؤسساتي ولديه شخصية جدية وصلبة.

ثانيا، الشيخ قاسم كان نائب الامين العام لحزب الله منذ اعلان اول امين عام للحزب وهذا التوصيف سمح له بالاطلاع على كافة مجريات الحزب، فليس بحاجة الى دراسة جديدة للملفات.

ثالثا، عندما بدا يعلو صراخ الاسرائيليين بانهم يريدون مفاوضات مع حزب الله، لابد ان يكون هناك شخصا على رأس الهيكلية للحزب ليتابع هذا الموضوع ويعرضه على قيادة الحزب.

رابعا، اليوم دخلنا في مرحلة جديدة من التوجه العسكري، مرحلة تحذير حزب الله لاخلاء 25 مستعمرة صهيونية لضرب العدو بشكل مؤلم وهذا ايضا يتطلب وجود قائدا اوليا في حزب الله لأن الامين العالم هو المسؤول العمل الجهادي.

يذكر انه حذرت المقاومة الاسلامية في لبنان المستوطنين المقيمين في 25 مستوطنة شمالي فلسطين المحتلة من البقاء في هذه المناطق، بعد تحولها إلى مكان لانتشار واستقرار قوات العدو العسكرية.

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