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حزب الله يعلن قصف جنود الاحتلال في مستوطنة معالوت ترشيحا بالصواريخ

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٨ بتوقيت غرينتش

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