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الرئيس الفرنسي: ليس ما يبرر الحصيلة الانسانية الكارثية في غزة

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٠٧ بتوقيت غرينتش

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