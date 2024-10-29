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وزير الخارجية الإيراني: يتعين على مجلس الأمن فرض عقوبات قاسية على الكيان الصهيوني وادخاله في الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:١٥ بتوقيت غرينتش

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