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مصادر اعلامية: غارات للاحتلال على بلدتي الخيام وشبعا جنوبي لبنان

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٤ بتوقيت غرينتش

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