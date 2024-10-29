الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤
١٢:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

وزارة الحرب الاسرائيلية: اصابة 12 الف جندي منذ السابع من اكتوبر 2023

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٥١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :