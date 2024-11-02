مجددا.. توثيق إهانه وإذلال مسيّرات حزب الله لسلاح الجو الإسرائيلي

العالم – خاص بالعالم

ومن جديد وثقت صور المستوطنين إهانة وإذلال مسيرات حزب الله لسلاح الجو الاسرائيلي وها هي احدى مروحيات الاحتلال تبحث عن المسيرة والمسيرة كالمرات السابقة تمر بجانبها وتكمل نحو هدفها..

قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ‏ضواحي تل أبيب كانت على موعد بتلقي ضربتين من المقاومة الأولى فجرا بصليات صاروخية نوعية والثانية تلتها بساعات قليلة بمسيرة انقضاضية أصابت هدفها بدقة.

وجنوب تل أبيب شنت المقاومة هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة بلماخيم الجوية التي تحتوي على مركز أبحاث عسكري ورادار لمنظومة حيتس وأصابت أهدافها بدقة.



الى حيفا ومحيطها استهدفت المقاومة بصليات صاروخية نوعية وعلى دفعتين قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية ‏شمال المدينة وشركة ألتا للصناعات العسكرية شمال شرقها كما شنت المقاومة هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة ومطار رامات ديفيد بين جنوب شرق حيفا وجنين وطبريا وأصابت أهدافها بدقة.



كذلك استهدفت المقاومة بصلية صاروخية وللمرة الأولى الفوج اللوجستي الإقليمي في قاعدة 'مسغاف شمال شرق مدينة حيفا. وشنت المقاومة هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على ‌‏قاعدة شراغا شمالي مدينة عكا المحتلة وأصابت أهدافها ‏بدقة.

وفضلا عن قصفها مدينتي حيفا وصفد المحتلتين وتجمعات لجنود الاحتلال فيهما قصفت المقاومة وفي إطار التحذير الذي وجهته لعدد من مستوطنات الشمال مستوطنات شاعل ودلتون ويسود هامعلاه و بار يوحاي والمالكية وبيريا شمال مدينة صفد والكريوت شمال مدينة حيفا.



كما هاجم حزب الله بالمسيرات أهدافا في الجليل، وقالت الإعلام العبري إن إحدى المسيرات أصابت مصنعا شمال مدينة نهاريا.



جيش الاحتلال الاسرائيلي وإثر تحذيراته المتلاحقة وإعلانه عن تحديد عدد من الأهداف الجوية المشبوهة التي عبرت إلى الكيان زعم اعتراضه هدفا واحدومقرا بانفجار عدد من المسيرات والصواريخ في مناطق متفرقة.



أما وسائل إعلام الاحتلال فوصفت هجوم حزب الله بالعاصف مشيرة الى إطلاق عشرات الصواريخ وأسراب من الطائرات المسيرة منذ ساعات الصباح الأولى باتجاه الجليل والكريوت وحيفا

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