جنرال أوكراني: خط مواجهتنا ينهار أمام التقدم الروسي

العالم – خاص بالعالم

وقال ديمترو مارشينكو جنرال أوكراني:"لن أكشف سرا عسكريا إذا قلت إن جبهتنا قد انهارت.. إن خطة الانتصار التي وضعها الرئيس فولوديمير زيلينسكي تركز بشدة على مناشدة الحلفاء الغربيين للحصول على مزيد من الدعم، بيد أنها تفتقر إلى أي نقاط تعالج مشاكل أوكرانيا وتستجيب لاحتياجاتها".

وترى تلغراف أن العملية الروسية في أوكرانيا أصبحت تمثل مشكلة استنزاف للغرب، لكن بينما حصلت موسكو على إمدادات وذخيرة، اشتكت كييف من أن حلفاءها الغربيين كانوا بطيئين في إرسال القذائف والصواريخ التي وعدوا بها.

وفي حين أن تعليقات الجنرال مارشينكو عما سماه 'خط المواجهة المتداعي' نادرة من قائد أوكراني، فإن تصريحات المسؤولين الغربيين أصبحت متشائمة بشكل متزايد بشأن فرص أوكرانيا في هزيمة روسيا.

وقال معهد دراسات الحرب ومقره الولايات المتحدة، وهو مركز أبحاث مؤيد لأوكرانيا، في تقريره اليومي إن القوات الروسية حققت تقدما كبيرا من الناحية التكتيكية على طول خط المواجهة في الأسابيع القليلة الماضية.

من جهته يكشف تقرير لمجموعة الأزمات الدولية ان الحرب الروسية على أوكرانيا أنهكت الطرفين بعد ما يقرب من ثلاث سنوات. ويقدر عدد الضحايا بمئات الآلاف، وفقدت كميات هائلة من المعدات العسكرية ودمرت أجزاء كبيرة من أوكرانيا.

أما في جديد الميدان فقد أعلنت القوات الروسية هذا الأسبوع الاستيلاء على بلدة سيليدوف، الواقعة بين دونيتسك وبوكروفسك المركز الأوكراني اللوجستي الرئيسي الذي جعله الجيش الروسي هدفا ذا أولوية.

بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن السيطرة على بلدة ياسنايا بوليانا في دونباس شرقي أوكرانيا، في وقت يواصل فيه الجيش الروسي تقدمه الكبير في دونيتسك ولوغانسك.

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