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المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف تجمعا لجنود الإحتلال الإسرائيلي في منطقة وطي الخيام "جنوب شرق البلدة" بصلية صروخية وقذائف المدفعية
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صفارات الإنذار تدوي في بيت هلل والمطلة بالجليل الأعلى
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المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف تجمعا لجنود الإحتلال الإسرائيلي في موقع رأس الناقورة البحري بصلية صاروخية
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المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في موقع جل العلام بصلية صاروخية
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عراقجي مخاطبا ألمانيا:حكومتكم شريكة بجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في غزة وبرلين هي الموّرد الثاني للاسلحة الفتاكة لتل أبيب
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عراقجي: جمشيد شارمهد مواطن ايراني قاد علنا وبلا خجل هجوما إرهابيا على مسجد ما اى لمصرع 14 شخصا بينهم نساء وأطفال وإصابة 200 شخص
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وزير الخارجية الإيراني: جواز السفر الالماني لا يمنح الحصانة لأي شخص ناهيك عن المجرم الإرهابي
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وزير الخارجية الإيراني: لا حصانة لأي ارهابي في ايران حتى لو تحميه المانيا
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موقع حدشوت بزمان العبري: هبوط مروحية تحمل جنودا إسرائيليين مصابين في مستشفى بلينسون
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اليونيسيف: حظر عمل "الأنروا" قد يودي بحياة مزيد من الأطفال في غزة
وزارة الصحة بغزة: الاحتلال يرتكب 4 مجازر بحق المدنيين خلال الساعات الـ24 الماضية وصل منها 41 شهيدا و113 مصابا للمستشفيات
الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٥٦ بتوقيت غرينتش
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الیمن
مصر
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.