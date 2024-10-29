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وزارة الصحة بغزة: الاحتلال يرتكب 4 مجازر بحق المدنيين خلال الساعات الـ24 الماضية وصل منها 41 شهيدا و113 مصابا للمستشفيات

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٥٦ بتوقيت غرينتش

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