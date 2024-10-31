لحظة تدمير دبابة ميركافا وآلية إسرائيلية عند الحدود اللبنانية

العالم – خاص بالعالم

أكثر من ثمانية قتلى وعدد من المصابين في الجليل وحيفا شمال الأراضي المحتلة كشف عنهم إعلام الاحتلال وإسعافه رغم سياسة التكتم التي يعتمدها الكيان.



وفي حين أكد رئيس مستوطنة المطلة التي أعلنها الاحتلال الإسرائيلي منطقة عسكرية مغلقة سقوط ستة قتلى وإصابة آخرين نتيجة سقوط صواريخ أطلقت من لبنان كشف إسعاف الاحتلال عن سقوط قتيلين وإصابة آخرين جراء سقوط صواريخ على المناطق الشرقية لخليج حيفا.



أما المقاومة في لبنان فأعلنت عن استهدافها ‏بصليات صاروخية كبيرة ونوعية منطقة الكريوت شمال مدينة حيفا ومخازن يركا شرق مدينة عكا كما قصفت ثكنة راميم وتجمعات لقوات الاحتلال في ثكنة زرعيت ومستوطنة أفيفيم وأيضا في منطقة الكواخ في سهل الحولة شمال مستوطنة راموت نفتالي.



فضلا عن قصفها بصلية صاروخية كبيرة مستوطنة كرمئيل وتجمعا للقوات في مستوطنة يفتاح.

وبين قتيل وجريح أوقعت المقاومة بصاروخين موجهين طاقمي ‏دبابة ميركافا وآلية عسكرية في منطقة وطى الخيام على الحافة الأمامية عند الحدود اللبنانية، وأدى الهجوم إلى ‏اشتعال الدبابة والآلية فضلا عن استهداف طاقميهما.‏



وفي هذه المنطقة الواقعة جنوب شرق مدينة الخيام دارت معارك واشتباكات عنيفة لساعات بين المقاومين وقوات الاحتلال التي حاولت التوغل والتقدم ما دفع المقاومة لاستهدافهم بصليات صاروخية وقذائف المدفعية لنحو ست مرات.

وفيما لم تهدأ حركة المروحيات الاسرائيلية التي تنقل القتلى والجرحى الى مستشفيات الاحتلال اعتراف الأخير فقط بإصابة نحو أحد عشر جنديا في المعارك الدائرة جنوبي لبنان.



ولكن وباعتراف الكيان بمقتل نحو خمسة وثمانين جنديا ومستوطنا منذ بداية شهر أكتوبر على مختلف الجبهات وصف إعلامه هذا الشهر بأكتوبر الأسود.

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