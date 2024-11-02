إنطلاق أول قافلة مساعدات برية من الحشد الشعبي العراقي إلى لبنان

العالم – خاص بالعالم

فيما تتوالى الاعتداءات الارهابية التي تنفذها آلة الحرب الاسرائيلية ضد المواطنين العزل في الضاحية الجنوبية وبقية مدن لبنان، انطلقت اول قافلة برية من المساعدات تحمل مئات الاطنان من المواد الغذائية واللوجستية العينية والتبرعات والاعانات الانسانية من قبل هيئة الحشد الشعبي الى الشعب اللبناني الشقيق.

الكل يعمل كخلية نحل من اجل الاسناد المادي والمعنوي لجبهة لبنان التي تتعرض للعدوان الوحشي وسط صمت غربي وخذلان عرب.

وقال كامل عطية مدير مكتب نينوى لهيئة الحشد الشعبي:"إنطلقت القافلة الاولى لنصرة الشعب اللبناني الشقيق من أرض أم الربيعين إلى أرض لبنان، لبنان الصمود، لبنان الشرف".

وقال سلام عزيز معاون قائد عمليات نينوى للحشد الشعبي:"اليوم قامت قيادة عمليات نينوى وتنفيذها لتلبية المرجعي تلبية لنداء المرجعية الرشيدة لتعليمات رئاسة الوزراء وتنفيذا لرئاسة الحشد الشعبي لجمع تبرعات من هذه المحافظة المباركة من أبناء نينوى".

عملية جمع التبرعات والمساعدات تجري بوتيرة متصاعدة ، خاصة مع تفاعل كل الأطياف من أجل دعم الأشقاء في لبنان , من خلال لجان تنسيقية تشرف عليها هيئة الحشد الشعبي في المدينة.

وتجسد هذه المبادرة الروابط العميقة بين الشعبين العراقي واللبناني ، وتعكس إرادة قوية لمواجهة الاستكبار العالمي والوقوف مع المقاومين.

وقال صلاح موسى وهو عضو في الحشد الشعبي:" هذه المساهمة قليلة بحقكم أنتم المتفضلون أنتم الغيارى انتم الأبطال أنتم اصحاب المبدأ الأول اليوم المعركة هي معركة الإسلام وليست معركة اللبنانيين وليس معركة فلسطين".

وقال الحاج علي الخالدي وهو متبرع"وجّهنا العشائر والعوائل بجمع المساعدات وتقديم العون لأهلنا المنكوبين في جنوب لبنان".

حملات تضامن واسعة مع لبنان من ارض الرافدين الى قلعة المقاومة والصمود، توكد ما لا يقبل الشك ان الشعب العراقي هو بوصلة الكرم العالمي ويناصر الحق ويقف مع المظلوم .

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