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وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع الى 43061 شهيدا و101223 إصابة منذ السابع من اكتوبر 2023

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٥٩ بتوقيت غرينتش

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