شاهد بماذا إتهمت منظمة العفو الدولية قوات الدعم السريع؟

العالم – خاص بالعالم

وقع كثير من المدنيين في مرمى النيران، حيث شنت قوات الدعم السريع، هجمات متكررة داخل أحياء مكتظة بالمدنيين ، ماتسبب بقتل أشخاص داخل منازلهم، بينما قتل وأصيب آخرون أثناء فرارهم من العنف وفي الأماكن التي قصدوها بحثا عن الأمان.



كما تعرضت عشرات النساء والفتيات،لإعتداءات على أيدي قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها.

ووجهت منظمة العفو الدولية اتهامات لقوات الدعم السريع باقتراف انتهاكات حقوقية واسعة وشن هجمات انتقامية في ولاية الجزيرة جنوب العاصمة الخرطوم، مما أسفر عن انتهاكات واسعة من قتل ونهب وعنف جنسي.

وحثت المنظمة جميع أطراف الصراع الدائر في السودان على إنهاء الهجمات العشوائية والمتعمدة على المدنيين، في أعقاب تصاعد العنف في المدن والقرى في جميع أنحاء ولاية الجزيرة على مدى الأسبوع الماضي.

وطالبت المنظمة جميع البلدان التي تغذي هذا 'الصراع الوحشي' بأن توقف فورا الإمدادات المباشرة وغير المباشرة لجميع الأسلحة والذخيرة لكلا الجانبين، واحترام وإنفاذ نظام حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على دارفور.

كما حثت جميع أطراف الصراع على السماح بمرور آمن للمدنيين الذين يحاولون الفرار من مناطق الصراع وضمان تيسير تسليم المساعدات الإنسانية دون عوائق أو قيود لجميع المحتاجين دون تمييز.

وبعد انشقاق القائد السابق لمليشيا الدعم السريع في ولاية الجزيرة 'أبو عاقلة كيكل'في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شنت الدعم السريع هجمات انتقامية على بلدات وقرى في الجزء الشرقي من ولاية الجزيرة، استهدفت المجتمعات في تلك المنطقة.

ووفقا للأمم المتحدة، تم الإبلاغ عما لا يقل عن خمس و عشرين حالة عنف جنسي في عدة قرى في محلية شرق الجزيرة.

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