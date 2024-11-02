العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أن حزب الله استهدف معظم القواعد أكان في طرفي تل أبيب الشمالي والجنوبي أو حيفا بشمالها وجنوبها مثل قواعد"بالمقيم وزفرون وجليت"،والعديد من هذه القواعد التي كانت في مرمى صواريخ المقاومة والطائرات المسيرة التي هاجمت من خلالها المقاومة هذه الثكنات.

ولفت مراسلنا إلى مسيرة لحزب الله دخلت الى الجليل الغربي، حيث تحدث الاعلام العبري عن دوي صفارات الإنذار في مستعمرة نهاريا وهي كبرى المستعمرات في الجليل الغربي، في وقت كان قد تحدث الإعلام العبري عن سقوط 3 قتلى من جنوده و12جريحا في معارك شمال فلسطين المحتلة مع لبنان، بالإضافة الى الإشتباكات التي كانت تدور رحاها في منطقة الخيام والتي تراجع من خلالها الإحتلال الاسرائيلي الى النقاط التي انطلق منها وهي على الحدود اللبنانية الفلسطينية وخاصة لجهة قرية الغجر في الجولان السوري المحتل.

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