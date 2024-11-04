إيران تجري مناورات بحرية مشتركة مع قوات جمهورية آذربيجان

العالم – خاص بالعالم

حيث خضع البحّارة لتدريبات تكتيكية تضمنت خطوات مختلفة، بما في ذلك إجراء تمارين تستخدم في عمليات البحث والإنقاذ.

وقال الأدميرال مصطفى تاج الديني مساعد غرفة العمليات في بحرية الجيش الإيراني:" تم تصميم هذه المناورات الثنائية خصيصا في مجال الإغاثة والإنقاذ مع بحرية جمهورية أذربيجان، ونأمل أن تؤدي إلى زيادة التعاون وتحسين سلامة وأمن الملاحة في بحر قزوين، إن أحد أهدافنا في السنوات المقبلة هو اجراء مناورات أكثر جدية بمشاركة جميع الدول المطلة على بحر قزوين حتى نتمكن من إجراء تدريبات أكثر تعقيدا في مجال الأمن البحري وتحسين السلامة البحرية".

خلال المرحلة التكتيكية من المناورات تمت عملية إغاثة وإنقاذ السفينة التي تعرضت لحادث، وقامت الوحدات العائمة والطائرة التابعة للجمهورية الإسلامية وجمهورية إذربيجان بعملية إطفاء الحريق وإنقاذ المصابين وإصلاح الأضرار التي لحقت بالسفينة التجارية.

بالإضافة الى ذلك ومن خلال المراقبة الجوية للمنطقة من قبل بحرية الجيش الايراني تمت عملية التصوير الفوتوغرافي الجوي بنجاح مشترك.

وقال الأدميرال محسن رزاقی المتحدث باسم المناورات:" تحت عنوان"التعاون من أجل السلام والصداقة ولأول مرة أذربيجان والهدف منها هو الإعلان عن إمكانية التعاون بين الدول المطلة على شواطئ بحر قزوين لخلق أمن مستقر في هذا البحر الاستراتيجي ونوکد بأننا کدول مطلة علی هذا البحر لا نحتاج إلى تواجد اي دولة من خارج المنطقة

يتم إجراء هذه المناورات البحرية المشتركة بهدف تلبية الاحتياجات المتعلقة بالحوادث البحرية من خلال تضافر وتعاون الوحدات البحرية الإيرانية مع تعاون الدول المطلة على بحر قزوين لتعزيز التعاون الأمني وزيادة الاستعداد لمواجهة التحديات.

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