هكذا أفشل أهالي جبل لبنان مشروع إشعال الفتنة الداخلية

العالم – خاص بالعالم

على مدى عقد وجيل، عمل العدو الصهيوني وشركائه في الداخل على تأجيج نار الفتنة بين اللبنانيين بمختلف طوائفهم خدمة لأهداف العدو ودول الغرب.

عند الشدائد يبقى أهل الوطن هم الملاذ الآمن، هنا في جبل لبنان ذات الطابع الدرزي، إستقبل أهل الجبل أعدادا كبيرا من النازحين في مراكز الإيواء الموزعة في قرى الجبل من النازحين من الجنوب وبيروت والبقاع.

وقال مواطن لبناني: كل شيء راهن عليه العدو الاسرائيلي في تفرقة فنحن عصية على هذه التفرقة وهذا الجبل طيلة عمره جبل، وحسن الاستقبال وحسن الضيافة، فنحن باذن الله سنكون يدا واحدة سنكون منتصرين باذن الله".

وقال مواطن لبناني آخر:" نحن الآن في حالة حرب وجودية نحن في هذه البلد عنا، وخاصة الجبل كرّس العيش المشترك، ما يعني أن الطائفية نحب أن نتركها على جنب بأي ظروف داخلية وحرب إقليمية عالمية على لبنان".

وقال مواطن آخر:"لقد فشلت مخططاتهم ونحن كبلد هنا إن كان على صعيد الجبل أو على صعيد لبنان نستقبل ناسنا وأهلنا من الجنوب من ضاحية من البقاع ومن أي منطقه بلبنان".

وقالت نازحة لبنانية:" استقبلونا بأحلى استقبال وجعلونا أخوة للهم".

وقال نازح آخر:" فعلا بلبنان هنالك من يعمل على إثاره الفتن وفي لبنان ايضا هنالك من يعمل على وأد الفتنة وفي طليعتها قيادات الجبل، والثنائي الوطني".

وقال آخر: نحن أتينا عند أخواننا وضيوفنا أولاد عمنا الشباب، أولاد عمنا أهل الجبل".

عندما تبنى أسس الوطن على ركائز المقاومة والدفاع عن قدسية الأرض وتكون إرثا لأهلها في السلم والحرب تحيا الأوطان شامخة كاسرة كل محاولات العدو وحلفائه.

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