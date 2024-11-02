تفاصيل الغارة على غاليري سمعان بالضاحية والحدث الأمني الخطير على شاطئ البترون

العالم – خاص بالعالم

وأشارت مراسلتنا إلى استهداف قوات الإحتلال الصهيوني بغارة جوية على الضاحية الجنوبية وتحديدا في منطقه غاليري سمعان في المبنى القريب من روت مول منوهة إلى أنه حتى الآن لم تعرف من هي الجهة المستهدفة.

ونوّهت مراسلتنا إلى أنه وبحسب ما تبين في المستجدات الاولى بأن الغارة الإسرائيلية استهدفت شقة سكنية عبر صاروخين من طائرة مسيرة.

ولفتت مراسلتنا إلى أنه فيما يتعلق بالحدث الأمني الخطير عند ساعات الصباح الأولى وتحديدا في شمال لبنان، فقد قامت فرقة إسرائيلية بعملية إنزال لفرقة من الكوماندوس مؤلفه من 25 عسكريا قامت باعتقال قبطان مدني على بعد حوالي 100 متر من مكان مسكنه واقتادته الى عمق الشواطئ اللبنانية، منوهة أن هذا الحدث يعتبر من أخطر الحوادث التي تسجل حاليا.



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وكان قد أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أن "غارة العدو الإسرائيلي على غاليري سمعان أدت في حصيلة أولية إلى إصابة أحد عشر شخصا بجروح".

وكانت قد أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، بوقوع حدث أمني في شمالي البلاد بمنطقة البترون فجر أمس، ومعلومات عن عملية إنزال بحري نفذتها القوات الإسرائيلية وقامت باختطاف أحد الأشخاص.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الأجهزة الأمنية تحقق في الحدث، مشيرة إلى أن أهالي المنطقة أفادوا بأن قوة عسكرية لم تُعرَف هويتها نفذت عملية إنزال بحري على شاطئ البترون، وانتقلت بكامل أسلحتها وعتادها إلى بناية قريبة من الشاطئ.

وأضافت أن القوة العسكرية قامت باختطاف لبناني كان موجودًا هناك، واقتادته إلى الشاطئ، وغادرت بواسطة زوارق سريعة إلى عرض البحر.

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