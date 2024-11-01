حشود أردنية غاضبة أمام سفارة شريك الكيان الأول بقتل الأطفال

العالم – خاص بالعالم

تحت شعار امريكا شريكاٌ بالعدوان على غزة ولبنان خرج أنصار الحركة الإسلامية في الأردن إلى اقرب نقطة في محيط السفارة الأمريكية في العاصمة الأردنية عمان مطلقين رسائل عديدة إلى الداخل والخارج أهمها تحميل امريكا المسؤولية عن جميع ما يحدث من جرائم إبادة بحق الفلسطينين.



وقال مراد العضايلة - المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين : الجريمة التي تجري في جباليا اليوم في غزة هي بقرار أمريكي وبسلاح أمريكي وبدعم أمريكي وبغطاء سياسي وأمني أمريكي، أمريكا هي رأس هذه الجريمة التي تجري في غزة والجرائم التي تجري في لبنان، وفي كل مكان".

تحذيرات متتالية يطلقها الاردنيون إلى حكومة بلادهم والى جميع العرب بان مطامع الاحتلال الاسرائيلي المدعوم من امريكا بتحقيق بتنفيذ مشروع "إسرائيل الكبرى"والسيطرة على الشرق الأوسط باتت واضحة للعلن ولا خيار أمامهم لإيقاف هذا المشروع إلا بدعم المقاومة في فلسطين ولبنان.



وقال عبد الفتاح الكيلاني رئيس الملتقى الوطني لدعم المقاومة :"وهذا الكيان الصهيوني يهدد كل الأمة العربية وهذا معلن من قبلهم، في السابق كان كلام، إنما الآن أصبح معلن وفي وضح النهار بأنهم يستهدفون كل هذه الأمة ولو استطاعوا ان يهدموا فلسطين ولبنان، وهم أعلنوا بأن المرحلة القادمة هي الأردن وبعدها سوريا وبعدها العراق والسعودية ومصر، فكل الأمم مستهدفة".

وطالب الاردنيون من حكومة بلادهم ضرورة إيقاف الجسر البري وإلغاء معاهدة وادي عربة وجميع الاتفاقيات مع الاحتلال الاسرائيلي ومد جسور الدعم للمقاومة في غزة.

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