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متحدث الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط و3 جنود وإصابة ضابط بجروح خطيرة خلال المعارك بشمال قطاع غزة

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٢ بتوقيت غرينتش

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