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مصادر عبرية: مع الإعلان عن مقتل 4 جنود في قطاع غزة يرتفع إجمالي عدد الجنود القتلى من السابع من اكتوبر الى 776 قتيلا

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٣ بتوقيت غرينتش

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