شاهد.. آخر مستجدات مباحثات وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى

العالم – خاص بالعالم

وآخر هذه المبادرات ما كشف عنه موقع اكسيوس الامريكي نقلا عن مسؤولين إسرائيليين بأن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، بيل بيرنز، بحث مع نظيريه الإسرائيلي والقطري صيغة جديدة حول غزة وتبادل الأسرى تفيد بوقف إطلاق النار لمدة28 يومًا، مع إفراج حركة حماس عن حوالي ثمانية أسرى إسرائيليين مقابل إطلاق الاحتلال سراح العشرات من الأسرى الفلسطينيين لديه.

إلا أن تلك الصيغة لم تتضمن مطلب حماس الرئيسي الذي طالما تمسكت به خلال الأشهر الماضية، ألا وهو الانسحاب الإسرائيلي من كامل القطاع وإنهاء الحرب.

وفي السياق، أضاف الموقع نقلا عن أحد المسؤولين الإسرائيليين، أن تل أبيب قد توافق على هدنة مؤقتة، لكن حماس تتمسك بهدنة أوسع من شأنها أن تؤدي إلى خطوات إسرائيلية لا رجعة فيها، موضحا أنه إذا لم يخفف أي من الطرفين موقفه، فلن يتم التوصل إلى اتفاق.

وفي وقت سابق شدد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه لن يوافق إلا على اتفاق جزئي وليس على إنهاء العدوان، وبالتالي من غير المرجح حدوث أي انفراجة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر.

حيث يتوقع أن يقوم كل من الاحتلال الإسرائيلي وحماس بتعديل مواقفهما بناءً على النتائج، خاصة بعد رفض نتنياهو علنًا المبادرة التي تقدمت بها مصر من أجل هدنة مؤقتة لأيام مقابل الإفراج عن أسرى إسرائيليين، وهو الأمر الذي فجر غضب القاهرة.

هذا ويتوقع أن يجتمع الوسطاء القطريون والمصريون مع مسؤولي حماس خلال الأيام المقبلة لمناقشة الخطة الجديدة.

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