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اليونيسيف: حظر عمل "الأنروا" قد يودي بحياة مزيد من الأطفال في غزة

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٨ بتوقيت غرينتش

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