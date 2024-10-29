شاهد لحظة إسقاط حزب الله لمسيّرة هرمز900 فوق مرجعيون

العالم – خاص بالعالم

حزب الله وفي آخر بيان عن احصائيات خسائر العدوان أكد أن قواته كبدت جيش الاحتلال خسائر فاقت التسعين قتيلا خلال المواجهات الأخيرة على الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وفي آخر عمليات المقاومة عدد الحزب في بيانات منفصلة عشرات العمليات منها استهدف عشرات المستوطنات بصليات من الصواريخ، وقال ان المجاهدين استهدفوا مستوطنات دلتون وكريات شمونة وكفر فراديم ومعالوت ترشيحا بصليات صاروخية. ‏

هذا بينما دوت صفارات الانذار في العديد من المستوطنات والمدن في الاراضي المحتلة في الجليل الاعلى وقال الاعلام الاسرائيلي ان عشرات الصواريخ سقطت على المستوطنات.

وبث الاعلام العبري مشاهد لحرائق وخراب في مستوطنة معالوت ترشيحا بالجليل الغربي كما تحدث عن مقتل مستوطن واصابة اخرون هناك.

المقاومة في لبنان اعلنت ايضا استهداف تجمعات لقوات الاحتلال الاسرائيلي في موقع جل العلام ‏وقاعدة بيت هلل وقاعدة شراغا وموقع رأس الناقورة البحري وثكنة زرعيت وتجمع للجنود في منطقة وطى الخيام وجنوبي بلدة الخيام ومنطقة العمرا جنوبي بلدة الخيام ومنطقة خلة العصافير في بلدة الخيام بصليات صاروخية وقذائف المدفعية ومسيرات انقضاضية مؤكدة اصابتها اهدافها ووقوع خسائر في قوات الاحتلال.

وفي السياق نفسه أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان اسقاط وحدات الدفاع الجوي طائرة مسيرة من نوع هرمز تسعمئة فوق منطقة مرجعيون بصاروخ أرض - جو.



وقالت المقاومة في بيان لها ان المجاهدين في وحدات الدفاع الجوي قاموا عند الساعة الواحدة ظهرا باستهداف المسيرة بصاروخ ارض جو وان الصاروخ اصابها وشوهدت ‏تحترق في سماء مرجعيون

المقاومة وأوضحت أن جميع العمليات والهجمات جاءت دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة ودفاعا ‏عن لبنان وشعبه

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