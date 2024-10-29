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شاهد مسيرة الكفاح والجهاد للشيخ نعيم قاسم

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

الشيخ نعيم قاسم الامين العام لحزب الله، خلفا للسيد الشهيد حسن نصرالله، مسيرة جهاد ومقاومة، وباع طويل في العمل السياسي والجهادي في لبنان، تقرير يلقي الضوء على محطات هامة في مسيرة الشيخ قاسم السياسية والجهادية.

العالم خاص بالعالم

الشيخ نعيم قاسم، الامين العام لحزب الله من الشخصيات الرئيسية في المشهد السياسي اللبناني، ولد عام1953.

بعد دراسته الثانوية التحق بكلية التربية دار المعلمين والمعلمات في بيروت لدراسة الكيمياء باللغة الفرنسية وحاز بعدها على شهادة الماجستير في الكيمياء.

الشيخ قاسم له نشاطات سياسية واجتماعية وثقافية عديدة، عمل مع الامام المغيب السيد موسى الصدر في بداية تأسيس حركة المحرومين.

ساهم في تأسيس حزب الله عام اثنين وثمانين ،وكان من النواة التي ساهمت في تأسيس الحزب.

وكان عضوا في شورى حزب الله لثلاث دورات، فتسلم بداية مسؤولية الأنشطة التربوية والكشفية في بيروت، ثم نائبا لرئيس المجلس التنفيذي، ثم رئيسا للمجلس التنفيذي.

وهو نائب الأمين العام لحزب الله منذ أصبح الشهيد السيد عباس الموسوي الأمين العام لحزب الله عام 1991.

واستمر في هذا المنصب بعد شهادة السيد عباس مع خلفه الأمين العام السيد حسن نصر الله عام اثنين وتسعين حتى الآن..

عام 1999 انتخب الشيخ نعيم قاسم أمينا للمهرجان الفكري للذكرى المئوية لميلاد الإمام الخميني قدس سره في بيروت، كما أنه أحد أعضاء اللجنة الشعبية لدعم الانتفاضة الفلسطينية.

كما أن الشيخ قاسم هو رئيس مجلس العمل النيابي في حزب الله الذي يتابع عمل النواب في البرلمان وحركتهم السياسية.

وألف الشيخ قاسم كتاب "حزب الله" الذي يعرض أهداف الحزب وتاريخه ورؤيته السياسية في مختلف الأمور.

وظهر الشيخ نعيم قاسم في ثلاث خطابات عقب استشهاد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، تحدث خلالها عن مواقف الحزب السياسية وأوضاعه العسكرية.

واستشرق فيها افاق المرحلة المقبلة من مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية اسنادا لغزة ودفاعا عن لبنان وشعبه.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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