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موقع حدشوت بزمان العبري: هبوط مروحية تحمل جنودا إسرائيليين مصابين في مستشفى بلينسون

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

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