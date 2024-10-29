كاميرا العالم توثق صعوبات الدفاع المدني بخدمة العوائل المنكوبة في غزة

العالم – خاص بالعالم

مجزرة جديدة يرتكبها جيش الإحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في مشروع بيت لاهيا من عائلة ابو نصر خلفت ما يزيد عن 93 شهيدا، بالإضافة لعدد من المفقودين وعدد آخر من الشهداء في نفس المنطقة.

ولفت مراسلنا إلى أن قذائف المدفعية الإسرائيلية لم تتوقف على منطقه مشروع بيت لاهيا والمناطق المحيطة، في ليلة هي الأكثر دموية على سكان مخيم جباليا والمناطق المحيطة.

وفي مقابلة مع الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل قال: اليوم هو الـ24 للعملية العسكرية في محافظة شمال قطاع غزة هذه المحافظة التي كانت تؤوي قرابة 200 ألف مواطن عمل الإحتلال على تفريغ عدد كبير من المواطنين قرابة الـ 100,00 تم ترحيلهم بالقوة وبقوة السلاح بعد الدخول إلى مراكز الإيواء وقصف هذه المراكز وإرتقاء أعداد كبيرة من الشهداء.

ولفت بصل إلى أنه حتى اللحظة المواطنين متواجدين داخل المراكز ولا يستطيع أحد أن يقوم بانتشالهم أو التعامل معهم، منوها أن هناك كثيرا من الجرائم تحدث لا يعلم بها أحد في غزة وهناك مواطنين داخل الشمال الآن يقتلون بدم بارد من قبل قوات الإحتلال رسالتنا واضحة، والحديث في هذا الأمر كبير جدا، لكن أن يكون هناك حراك حقيقي لإيقاف هذه المجازر التي تحدث في غزة.

وأشار مراسلنا إلى إحدى المستشفيات العاملة وهي قلة قليلة أعمل لازالت في شمال قطاع غزه بعد أن أخرج الإحتلال المنظومة الصحية في شمال القطاع عن العمل، وهي مستشفى العودة والأندونيسي وكمال عدوان خرجت تماما بعد اعتقال الكادر الطبي ومنعهم من العمل في شمال القطاع، وبالتالي باتت المنظومة الصحية المتهالكة منذ بدء العدوان هي أكثر تهالكا وخروجا عن الخدمة.

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