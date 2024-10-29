حدث أمني صعب يوقع 4 من جنود وضباط الاحتلال قتلى في جباليا

العالم - فلسطين

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "تحت بند سُمح بالنشر، مقتل ضابط و3 جنود إسرائيليين وإصابة جندي بجروح خطيرة خلال المعارك شمال قطاع غزة".

والقتلى هم من وحدة تسمى وحدة الأشباح 888.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الجنود الذين تم إخطار عائلاتهم بأنهم قتلوا هم:

الرائد يهوناتان كيرن، 22 عاما، ضابط مقاتل في الوحدة 888، سقط في المعركة في شمال قطاع غزة.

الرقيب نيسيم ميتال، 20 عاما، مقاتل في الوحدة 888، سقط في المعركة في شمال قطاع غزة.

الرقيب أفيف غيلوبا، 21 عاما، مقاتل في الوحدة 888، سقط في المعركة في شمال قطاع غزة.

الرقيب ناور حيموف، 22 عاما، مقاتل في الوحدة متعددة الأبعاد، سقط في المعركة في شمال قطاع غزة.

ووفقًا لآخر إحصائية اعترف بها الاحتلال "الإسرائيلي"، فقد سُجّل إحصائية 74 قتيلًا في صفوف قوات الجيش "الإسرائيلي" والمستوطنين وغيرهم منذ بداية شهر أكتوبر الجاري في مختلف جبهات القتال.

وطبقا لمعطيات الجيش الإسرائيلي فقد قتل 772 عسكريا منذ بداية الإبادة الجماعية في غزة قبل أكثر من عام، بينهم 361 بالمعارك البرية التي بدأت في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ولا يشمل هذا العدد المدنيين وعناصر الشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك" الذين قتلوا منذ بداية الحرب.

كما أعلن الإسعاف الإسرائيلي، الثلاثاء، مقتل مستوطن جراء قصف كثيف من لبنان على الجليل الأعلى والجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة.

من جانبها، ذكرت هيئة البث العبرية أن مستوطنا قتل متأثرا بإصابة مباشرة من صاروخ أصاب منزلا في "معالوت ترشيحا" بالجليل الغربي.

وقبل ذلك، دوت صفارات الإنذارات بمناطق واسعة في الجليل الأعلى والجليل الغربي، تزامنا مع أصوات انفجارات نتجت على محاولة اعتراض للصواريخ القادمة من لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في منشور على منصة "إكس" إنه رصد إطلاق نحو 50 صاروخا من لبنان على الجليل الأعلى والجليل الغربي.

واستمر دوي صفارات الإنذار في عدد من البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية الجنوبية بينها بلدة المطلة.

كما أعلن مجلس المستوطنات بالضفة الغربية، الثلاثاء، مقتل عسكري بالجيش الإسرائيلي في معارك قطاع غزة.

وقال مجلس المستوطنات، في بيان، إن "الرقيب أفيف جلبوع قتل في معركة بقطاع غزة".

وأضاف أن "جلبوع كان من سكان مستوطنة نفيه تسوف" شمالي الضفة الغربية.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي بيانا رسميا بمقتل العسكري.

هذا وكشفت وزارة الحرب الإسرائيلية، الثلاثاء، عن دخول 900 عسكري إلى المستشفيات منذ بداية الغزو البري في لبنان قبل أكثر من شهر، من إجمالي 12 ألفا أصيبوا في الحرب المستمرة على غزة ولبنان منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ونقلت القناة "12" الإسرائيلية عن وزارة الحرب أن "قسم إعادة التأهيل بالوزارة استقبل نحو 12 ألف جريح من الجيش وقوات الأمن (الشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك")، منذ 7 أكتوبر 2023″.

ولفتت الوزارة إلى نقل 900 جريح جديد للمستشفيات منذ بداية الغزو البري الإسرائيلي للبنان في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأشارت إلى أن "51 بالمئة من المصابين هم من الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما".

وقالت الوزارة إن نحو 8500 من الجنود المصابين يعانون إصابات جسدية، منهم نحو 1500 أصيبوا مرتين خلال القتال في غزة ولبنان، إضافة إلى 5200 يعانون اضطرابات نفسية.

وأضافت: "14 بالمئة من المصابين حالاتهم متوسطة إلى خطيرة، و23 بالمئة بإصابات خطيرة في الرأس، و60 بالمئة مبتورو الأطراف، إضافة 12 مصابا فقدوا أبصارهم".

وقالت القناة الإسرائيلية: "بحسب تقديرات قسم إعادة التأهيل، فإنه بحلول عام 2030 سيكون هناك نحو 100 ألف شخص معاق في الجيش الإسرائيلي، 50 بالمئة منهم يعانون إعاقة ذهنية".