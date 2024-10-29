الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤
٠١:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية الإيراني: جواز السفر الالماني لا يمنح الحصانة لأي شخص ناهيك عن المجرم الإرهابي

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :